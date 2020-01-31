Тоттенгем погодив з Челсі трансфер Жиру

Джерело - Sport Arena.
Тоттенгем погодив з Челсі трансфер нападника Олів'є Жиру.
Про це повідомляє Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що шпори запропонували форварду контракт на півтора року. Сам Жиру згоден продовжити кар'єру в північній частині Лондона.
У послугах Жиру також зацікавлені Інтер, Лаціо і Ньюкасл, однак останньому чемпіон світу в складі збірної Франції вже відмовив двічі.
Жиру втратив місце в основі Челсі після призначення Френка Лемпарда головним тренером. У семи матчах нинішнього сезону він забив тільки один гол.
Нагадаємо, Жиру хоче покинути Челсі.