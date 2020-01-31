Тоттенгем погодив з Челсі трансфер Жиру

У послугах француза також зацікавлені Інтер і Лаціо

Джерело - Sport Arena.

Тоттенгем погодив з Челсі трансфер нападника Олів'є Жиру.

Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що шпори запропонували форварду контракт на півтора року. Сам Жиру згоден продовжити кар'єру в північній частині Лондона.

У послугах Жиру також зацікавлені Інтер, Лаціо і Ньюкасл, однак останньому чемпіон світу в складі збірної Франції вже відмовив двічі.

Жиру втратив місце в основі Челсі після призначення Френка Лемпарда головним тренером. У семи матчах нинішнього сезону він забив тільки один гол.

Нагадаємо, Жиру хоче покинути Челсі.