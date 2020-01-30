Лаціо має намір підписати Жиру

Форвард Челсі може продовжити кар'єру e римському клубі

Лаціо готовий підписати 33-річного форварда Челсі і збірної Франції Олів'є Жиру.

Про це повідомляє gianlucadimarzio.com.

Італійський клуб вже домовився з форвардом щодо умов особистого контракту, але угода буде залежати від того, чи вдасться Челсі купити гравця Наполі Дріса Мертенса.

Раніше повідомлялося, що Жиру може перейти в лондонський Тоттенгем. Міланський "Інтер", який теж цікавився футболістом, відмовився від запрошення француза.

У поточному сезоні Жиру провів за Челсі 7 матчів у всіх турнірах, де забив один гол. Контракт футболіста з синіми розрахований до літа 2020-го року.

Нагадаємо, Жиру хоче покинути Челсі.