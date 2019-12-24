Джерело - sport.ua.
Нападник Челсі та збірної Франції Олів'є Жиру хоче покинути лондонський клуб через малу кількість ігрового часу.
Про це розповів сам гравець.
"Буде складно залишитися в Челсі. Я хочу поговорити з тренером. Мені не вистачає ігрового часу. Але на поточний момент я — гравець Челсі. До відкриття трансферного вікна ще є ігри. Потім ми обговоримо найкраще рішення для мене. Франція — одна з можливостей", - відзначив Жиру.
У поточному сезоні Жиру зіграв за Челсі 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол. Його контракт із клубом закінчується влітку наступного року.
Нагадаємо, Челсі завдяки дублю Вілліана переміг Тоттенгем у 18 турі АПЛ.
Також, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.