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Жиру хоче покинути Челсі

Сьогодні 15:53 226 0
Олів'є Жиру прокоментував зміну клубу
Жиру хоче покинути Челсі
#Жиру, #Челсі, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Нападник Челсі та збірної Франції Олів'є Жиру хоче покинути лондонський клуб через малу кількість ігрового часу.

Про це розповів сам гравець.

"Буде складно залишитися в Челсі. Я хочу поговорити з тренером. Мені не вистачає ігрового часу. Але на поточний момент я — гравець Челсі. До відкриття трансферного вікна ще є ігри. Потім ми обговоримо найкраще рішення для мене. Франція — одна з можливостей", - відзначив Жиру.

У поточному сезоні Жиру зіграв за Челсі 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол. Його контракт із клубом закінчується влітку наступного року.

Нагадаємо, Челсі завдяки дублю Вілліана переміг Тоттенгем у 18 турі АПЛ.

Також, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.

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