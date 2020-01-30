Рікардо Родрігес продовжить кар'єру у Нідерландах

Захисник Мілана Рікардо Родрігес перейшов у ПСВ.

Про це повідомляє прес-служба нідерландського клубу.

Клуб з Ейндховена орендував 27-річного футболіста до кінця сезону. Швейцарець виступатиме під 68 номером.

"Це рік народження моєї мами. Брати теж грають під цим номером - в її честь", - розповів Родрігес.

У поточному сезоні 27-річний захисник зіграв в п'яти матчах за Мілан у всіх турнірах. Результативними діями він не відрізнявся.

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