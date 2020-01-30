Джерело - ua.tribuna.com.
Захисник Мілана Рікардо Родрігес перейшов у ПСВ.
Про це повідомляє прес-служба нідерландського клубу.
Клуб з Ейндховена орендував 27-річного футболіста до кінця сезону. Швейцарець виступатиме під 68 номером.
"Це рік народження моєї мами. Брати теж грають під цим номером - в її честь", - розповів Родрігес.
У поточному сезоні 27-річний захисник зіграв в п'яти матчах за Мілан у всіх турнірах. Результативними діями він не відрізнявся.
Нагадаємо, Герта підписала Пйонтека.
Також, Севілья оголосила про підписання Сусо.