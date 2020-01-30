Польський нападник буде виступати під 7 номером.

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек перейшов у Герту.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

Про деталі трансферу нічого не повідомляється, але берлінський клуб тільки поінформував, що гравець підписав довгостроковий контракт.

У поточному сезоні 24-річний Пйонтек провів 20 матчів, забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Пйонтек може перейти у Тоттенгем.

Нагадаємо, Челсі хоче підписати Мертенса.