Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек перейшов у Герту.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

Про деталі трансферу нічого не повідомляється, але берлінський клуб тільки поінформував, що гравець підписав довгостроковий контракт.

У поточному сезоні 24-річний Пйонтек провів 20 матчів, забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

It's official! ✍️#IlPistolero will be shooting for Hertha 🔫https://t.co/8dewuNaNM6#hahohe pic.twitter.com/DoHcAnt1eJ