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Герта підписала Пйонтека

Сьогодні 19:52 305 0
Польський нападник буде виступати під 7 номером.
Герта підписала Пйонтека
#Герта, #Мілан, #Пйонтек

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек перейшов у Герту.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

Про деталі трансферу нічого не повідомляється, але берлінський клуб тільки поінформував, що гравець підписав довгостроковий контракт.

У поточному сезоні 24-річний Пйонтек провів 20 матчів, забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Пйонтек може перейти у Тоттенгем.

Нагадаємо, Челсі хоче підписати Мертенса.

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