Джерело - Чемпіон.
Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек перейшов у Герту.
Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.
Про деталі трансферу нічого не повідомляється, але берлінський клуб тільки поінформував, що гравець підписав довгостроковий контракт.
У поточному сезоні 24-річний Пйонтек провів 20 матчів, забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.
It's official! ✍️#IlPistolero will be shooting for Hertha 🔫https://t.co/8dewuNaNM6#hahohe pic.twitter.com/DoHcAnt1eJ— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) January 30, 2020
Раніше повідомлялося, що Пйонтек може перейти у Тоттенгем.
Нагадаємо, Челсі хоче підписати Мертенса.