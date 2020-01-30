Севілья оголосила про підписання Сусо

Хавбек перебрався до Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Мілана Сусо став гравцем іспанської Севільї.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

26-річний перейшов в новий клуб на правах піврічної оренди з обов'язковим правом викупу.

Фінансові деталі угоди не уточнюються, проте, як раніше повідомлялося, Мілан вимагав за Сусо 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мілан готує обіг гравцями із Ромою.