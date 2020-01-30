Севілья оголосила про підписання Сусо

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Мілана Сусо став гравцем іспанської Севільї.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
26-річний перейшов в новий клуб на правах піврічної оренди з обов'язковим правом викупу.
📄🖊️✔️ ¡Oficial!— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 29, 2020
¡@suso30oficial es nuevo futbolista del #SevillaFC! ⚪️🔴#vamosmiSevilla #WeareSevilla
Фінансові деталі угоди не уточнюються, проте, як раніше повідомлялося, Мілан вимагав за Сусо 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, Мілан готує обіг гравцями із Ромою.