ФІФА може змінити правила фіксації офсайду

У ФІФА хочуть зменшити кількість спірних моментів при визначенні офсайду.

Про це повідомляє The Times.

За новим правилом офсайд фіксуватимуть лише у випадку, коли між атакувальним гравцем та захисником буде виявлено "очевидний просвіт".

Які саме параметри цього "просвіту", і яка роль у цьому нововведенні VAR – поки не повідомляється.

Нагадаємо, у футбольному світі досі сперечаються щодо необхідності використання відеоасистента, адже на думку багатьох експертів, цей елемент негативно впливає на динаміку гри.