ФІФА може змінити правила фіксації офсайду

Джерело - football24.ua.
У ФІФА хочуть зменшити кількість спірних моментів при визначенні офсайду.
Про це повідомляє The Times.
За новим правилом офсайд фіксуватимуть лише у випадку, коли між атакувальним гравцем та захисником буде виявлено "очевидний просвіт".
Які саме параметри цього "просвіту", і яка роль у цьому нововведенні VAR – поки не повідомляється.
Нагадаємо, у футбольному світі досі сперечаються щодо необхідності використання відеоасистента, адже на думку багатьох експертів, цей елемент негативно впливає на динаміку гри.