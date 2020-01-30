Валенсія орендувала капітана Роми

Джерело - Чемпіон.
Валенсія досягла домовленості з Ромою щодо оренди півзахисника Алессандро Флоренці.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
28-річний гравець збірної Італії гратиме за свій новий клуб до 30 червня 2020 року. Деталі угоди не розголошуються.
Флоренці є вихованцем римського клубу. Transfermarkt оцінює гравця у 20 мн євро.
Comunicado oficial | @Florenzi— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) January 30, 2020
🔗 https://t.co/qOhC3gr52F#AmuntValencia 🦇 @bwin_es pic.twitter.com/kMOiahe3Ur
Раніше, Рома підсилилась одноклубником Маліновського.
Нагадаємо, Барселона поступилася Валенсії у Ла-Лізі.