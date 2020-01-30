Валенсія орендувала капітана Роми

Алессандро Флоренці буде виступати у Ла-лізі

Джерело - Чемпіон.

Валенсія досягла домовленості з Ромою щодо оренди півзахисника Алессандро Флоренці.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

28-річний гравець збірної Італії гратиме за свій новий клуб до 30 червня 2020 року. Деталі угоди не розголошуються.

Флоренці є вихованцем римського клубу. Transfermarkt оцінює гравця у 20 мн євро.

Раніше, Рома підсилилась одноклубником Маліновського.

Нагадаємо, Барселона поступилася Валенсії у Ла-Лізі.