Рома підсилилась одноклубником Маліновського

Рома підписала бразильського захисника

Захисник Аталанти Рожер Ібаньєс перейшов у Рому.

Про це повідомляє прес-служба римського клубу.

Гравець виступатиме у Рома на правах оренди, яка розрахована на 18 місяців з правом викупу за 8 млн євро. Також ще 2 млн передбачені можливими бонусами.

Новачок "вовків" виступатиме під номером 41.

У поточному сезоні Ібаньєс вийшов на поле в офіційному матчі лише раз – він зіграв 19 хвилин проти Шахтаря у 6 турі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Рома та Лаціо розписали мирову в римському дербі.