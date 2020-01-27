Рома підсилилась одноклубником Маліновського

Джерело - football24.ua.
Захисник Аталанти Рожер Ібаньєс перейшов у Рому.
Про це повідомляє прес-служба римського клубу.
Гравець виступатиме у Рома на правах оренди, яка розрахована на 18 місяців з правом викупу за 8 млн євро. Також ще 2 млн передбачені можливими бонусами.
Новачок "вовків" виступатиме під номером 41.
У поточному сезоні Ібаньєс вийшов на поле в офіційному матчі лише раз – він зіграв 19 хвилин проти Шахтаря у 6 турі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Рома та Лаціо розписали мирову в римському дербі.