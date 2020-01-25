Барселона поступилася Валенсії в Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.

В рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії Барселона на виїзді поступилася з рахунком 2:0 Валенсії.

Кажани могли відкривати рахунок в протистоянні ще в першому таймі, але Максі Гомес не реалізував пенальті.

У другій половині гри Валенсія вийшла вперед після автоголу Жорді Альби, а на 77-й хвилині Максі Гомесу вдалося відзначитися з гри.

Барселона продовжує випереджати Реал за додатковими показниками, але завтра команда Зідана в разі нічиєї або перемоги в грі з Вальядолідом випередить каталонців. Валенсія вийшла на п'яте місце.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

21 тур

25 січня

Валенсія - Барселона 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Альба (АГ), 2:0 - 77 Гомес