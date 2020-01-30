 Чорноморець підписав Микицея та готує трансфер скандального гравця Агробізнесу | Футбол | Champion.com.ua
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Чорноморець підписав Микицея та готує трансфер скандального гравця Агробізнесу

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Чорноморець підписав Микицея та готує трансфер скандального гравця Агробізнесу
#Сікорський, #Чорноморець

Джерело - sportarena.com.

 Чорноморець на правах вільного агента підписав захисника Станіслава Микицея.

Про це повідомляє sportarena.com.

Контракт із гравцем розрахований на півтора року. Попереднім клубом Микицея була латвійська Єлгава, за яку він провів14 матчів і забив 1 гол.

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Також одеський клуб найближчим часом підпише контракт з колишнім нападником Агробізнесу Ігорем Сікорським.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець переглядає двох гравців.

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