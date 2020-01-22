Чорноморець переглядає двох гравців

Джерело - sportarena.com.
Колишній півзахисник вірменського Алашкерта Артур Авагімян і екс-форвард Металіста 1925 Сергій Петров знаходяться на перегляді в Чорноморці.
Про це повідомляє Sport Arena.
Останнім клубом 22-річного Авагімяна був вірменський Алашкерт, він вихованець академій Маріуполя і Шахтаря. На дорослому рівні також виступав за Арсенал-Київ.
22-річний Сергій Петров першу частину сезону провів в Металісті 1925. До цього грав у Волині, Зірці, Львові та Русі.
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