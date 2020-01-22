Чорноморець переглядає двох гравців

Чорноморець хоче підсилити склад перед другою половиною чемпіонату

Колишній півзахисник вірменського Алашкерта Артур Авагімян і екс-форвард Металіста 1925 Сергій Петров знаходяться на перегляді в Чорноморці.

Про це повідомляє Sport Arena.

Останнім клубом 22-річного Авагімяна був вірменський Алашкерт, він вихованець академій Маріуполя і Шахтаря. На дорослому рівні також виступав за Арсенал-Київ.

22-річний Сергій Петров першу частину сезону провів в Металісті 1925. До цього грав у Волині, Зірці, Львові та Русі.

Нагадаємо, російський клуб підсилився екс-гравцем юнацької збірної України.

Раніше, УПЛ у рейтингу чемпіонатів обійшла російську Прем’єр-лігу.