Манчестер Юнайтед позбудеться двох футболістів

МЮ залишають Матич і Рохо

Керівництво англійського ФК Манчестер Юнайтед має намір продати двох футболістів.

Про це повідомляє Daily Star.

Маркос Рохо і Неманья Матіч вже не входять в інтереси головного тренера червоних дияволів Оле Гуннара Сульшера.

У поточному сезоні Маркос Рохо провів за Манчестер Юнайтед 9 матчів, в яких відзначився однією жовтою карткою.

Що стосується Неманьї Матича, то він взяв участь в 7 іграх МЮ, в яких зумів віддати одну гольову передачу.

Раніше, Астон Вілла хоче підписати Рохо.

Нагадаємо, на Матича претендує Інтер.