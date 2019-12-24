Манчестер Юнайтед позбудеться двох футболістів

Джерело - iSport.ua.
Керівництво англійського ФК Манчестер Юнайтед має намір продати двох футболістів.
Про це повідомляє Daily Star.
Маркос Рохо і Неманья Матіч вже не входять в інтереси головного тренера червоних дияволів Оле Гуннара Сульшера.
У поточному сезоні Маркос Рохо провів за Манчестер Юнайтед 9 матчів, в яких відзначився однією жовтою карткою.
Що стосується Неманьї Матича, то він взяв участь в 7 іграх МЮ, в яких зумів віддати одну гольову передачу.
Раніше, Астон Вілла хоче підписати Рохо.
Нагадаємо, на Матича претендує Інтер.