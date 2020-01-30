Самбрано узгодив із Динамо трансфер у Бока Хуніорс

Джерело - sport.ua.
Центральний захисник Динамо Карлос Самбрано невдовзі буде офіційно представлений як гравець аргентинського клубу Бока Хуніорс.
Про це повідомляє Libero.
Гравець узгодив спірні питання із Динамо і тепер його відходу з київського клубу нічого не перешкоджає.
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Очікується, що 30-річний Самбрано підпише контракт з Бока Хуніорс на 3 роки.
Раніше повідомлялося, що трансфер Самбрано у Бока Хуніорс може зірватися.