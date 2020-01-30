Самбрано узгодив із Динамо трансфер у Бока Хуніорс

Карлос Самбрано стане гравцем Бока Хуніорс

Центральний захисник Динамо Карлос Самбрано невдовзі буде офіційно представлений як гравець аргентинського клубу Бока Хуніорс.

Про це повідомляє Libero.

Гравець узгодив спірні питання із Динамо і тепер його відходу з київського клубу нічого не перешкоджає.

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Очікується, що 30-річний Самбрано підпише контракт з Бока Хуніорс на 3 роки.

Раніше повідомлялося, що трансфер Самбрано у Бока Хуніорс може зірватися.