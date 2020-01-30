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Самбрано узгодив із Динамо трансфер у Бока Хуніорс

Сьогодні 16:14 324 0
Карлос Самбрано стане гравцем Бока Хуніорс
Самбрано узгодив із Динамо трансфер у Бока Хуніорс
#Динамо, #Самбрано

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник Динамо Карлос Самбрано невдовзі буде офіційно представлений як гравець аргентинського клубу Бока Хуніорс.

Про це повідомляє Libero.

Гравець узгодив спірні питання із Динамо і тепер його відходу з київського клубу нічого не перешкоджає.

Актуально: Президент Бока Хуніорс: Динамо має звільнити Самбрано від зобов'язань

Очікується, що 30-річний Самбрано підпише контракт з Бока Хуніорс на 3 роки.

Раніше повідомлялося, що трансфер Самбрано у Бока Хуніорс може зірватися.

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