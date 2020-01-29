Карлоса Самбрано вимагає Динамо погасити борги

Трансфер перуанського центрального захисника Карлоса Самбрано у Бока Хуніорс може зірватися.

Про це повідомляє themiracletech.com.

Київське Динамо і Бока Хуніорс домовилися про трансфер перуанського центрального захисника Карлоса Самбрано за 1,5 млн доларів. Однак виникли труднощі іншого характеру.

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Динамо заборгувало Самбрано гроші із зарплати. Повідомляється, що мова йде про 4-місячний оклад, який Карлос вимагає "біло-синіх" погасити, перш ніж він погодиться перейти в Бока Хуніорс.

Динамо готове відпустити Самбрано за узгоджену клубами суму тільки в тому випадку, якщо футболіст відмовиться від фінансових претензій до клубу і не буде наполягати на погашенні боргів.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.