 Президент Бока Хуніорс: Динамо має звільнити Самбрано від зобов'язань | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Бока Хуніорс: Динамо має звільнити Самбрано від зобов'язань

Сьогодні 10:57 365 0
Всі домовленості гравця з аргентинцями улагоджені
Президент Бока Хуніорс: Динамо має звільнити Самбрано від зобов'язань
#Динамо, #Самбрано

Джерело - sportarena.com.

Президент Бока Хуніорс Жорже Амор Амеал очікує розірвання контракту перуанського захисника Карлоса Самбрано з київським Динамо.

Про це він заявив в інтерв'ю Depor.

"З Бока Хуніорс у нього все залагоджено. Динамо має розірвати контракт і надати гравцеві вільний трансфер.

Карлос безкоштовно приєднується до клубу. Мені хотілося б зберегти поточний склад", - зазначив Амеал.

Захисник вже знаходиться в Аргентині і готовий офіційно стати гравцем Бока Хуніорс.

Раніше, Динамо заборгувало Самбрано зарплату за кілька місяців.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.

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