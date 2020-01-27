Президент Бока Хуніорс: Динамо має звільнити Самбрано від зобов'язань

Джерело - sportarena.com.
Президент Бока Хуніорс Жорже Амор Амеал очікує розірвання контракту перуанського захисника Карлоса Самбрано з київським Динамо.
Про це він заявив в інтерв'ю Depor.
"З Бока Хуніорс у нього все залагоджено. Динамо має розірвати контракт і надати гравцеві вільний трансфер.
Карлос безкоштовно приєднується до клубу. Мені хотілося б зберегти поточний склад", - зазначив Амеал.
Захисник вже знаходиться в Аргентині і готовий офіційно стати гравцем Бока Хуніорс.
Раніше, Динамо заборгувало Самбрано зарплату за кілька місяців.
Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.