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Ворскла підписала екс-гравця турецького клубу

Сьогодні 15:37 251 0
Опанасенко став гравцем полтавського клубу
Ворскла підписала екс-гравця турецького клубу
#Опанасенко, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Євген Опанасенко підписав контракт з полтавською Ворсклою.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі не повідомляються. 

 
 
 
 
 
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Щойно керівники полтавської «Ворскли» погодили останні деталі та підписали угоду з кваліфікованим півзахисником Євгеном Опанасенком @opanas39 ⠀ 29-річний футболіст останніх півтора сезони виступав у турецькій Суперлізі за «Коньяспор». В Україні ж вихованець запорізької школи футболу здобув славу, граючи на хорошому рівні за «Металург» із рідного міста, а також за одеський «Чорноморець» та луганську «Зорю». ⠀ Про деталі контракту новобранця «біло-зелених», а також про його перші враження від перебування у тренувальному таборі нового колективу – дещо згодом ☝️

Допис, поширений FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

Останнім клубом 29-річного гравця був Коньяспор, за який з літа 2018 роки він провів 11 матчів. 

В Україні Опанасенко грав за Металург, Чорноморець і Зорю.

Раніше, Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі.

Також, Дніпро-1 поступився Ягелонії.

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