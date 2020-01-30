Ворскла підписала екс-гравця турецького клубу

Опанасенко став гравцем полтавського клубу

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Євген Опанасенко підписав контракт з полтавською Ворсклою.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі не повідомляються.

Останнім клубом 29-річного гравця був Коньяспор, за який з літа 2018 роки він провів 11 матчів.

В Україні Опанасенко грав за Металург, Чорноморець і Зорю.

Раніше, Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі.

Також, Дніпро-1 поступився Ягелонії.