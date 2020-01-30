Ворскла підписала екс-гравця турецького клубу

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Євген Опанасенко підписав контракт з полтавською Ворсклою.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Деталі не повідомляються.
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Щойно керівники полтавської «Ворскли» погодили останні деталі та підписали угоду з кваліфікованим півзахисником Євгеном Опанасенком @opanas39 ⠀ 29-річний футболіст останніх півтора сезони виступав у турецькій Суперлізі за «Коньяспор». В Україні ж вихованець запорізької школи футболу здобув славу, граючи на хорошому рівні за «Металург» із рідного міста, а також за одеський «Чорноморець» та луганську «Зорю». ⠀ Про деталі контракту новобранця «біло-зелених», а також про його перші враження від перебування у тренувальному таборі нового колективу – дещо згодом ☝️
Останнім клубом 29-річного гравця був Коньяспор, за який з літа 2018 роки він провів 11 матчів.
В Україні Опанасенко грав за Металург, Чорноморець і Зорю.
Раніше, Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі.
Також, Дніпро-1 поступився Ягелонії.