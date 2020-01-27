Дніпро-1 поступився Ягелонії у контрольному матчі

Дніпро-1 поступився у другому контрольному матчі на тренувальних зборах

Джерело - Чемпіон.

У другому контрольному матчі на передсезонному зборі у Туреччині Дніпро-1 поступився польській Ягелонії.

Єдиний гол у матчі був забитий на початку матчу, із одинадцятиметрового відзначився Поспішил.

Контрольний матч

27 січня

Дніпро-1 – Ягелонія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Поспішил (пен)

Дніпро-1: 1 тайм: 31. Валерій Юрчук, 71. Максим Лопирьонок , 39. Олександр Сваток , 15. Сергій Логінов, 11. Владислав Шаповал, 4. Сергій Кравченко (кап) , 69. Юрій Вакулко, 3. Франсіско Ді Франко, 19. Лукас Тейлор, 10. Сергій Булеца , 23. Олексій Хобленко.

Дніпро-1 2 тайм: 31. Андрій Кліщук, 77. Олексій Чичиков 5. Сергій Логінов, 30. Папа Гуйє 8. Володимир Польовий, 44. Арсеній Батагов 18. Олександр Сніжко, 25. Ігор Когут, 29. Олександр Назаренко 89. Владислав Супряга, 23 Олексій Хобленко (7. Дмитро Коркішко,58).

Раніше, Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі.