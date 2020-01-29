Пятов назвав перевагу Бенфіки

Бенфіка має перевагу над Шахтарем в ігровому ритмі.

Про це розповів голкіпер гірників Андрій Пятов.

"Наближається протистояння з Бенфікою в Лізі Європи. Слідкуйте за її виступами? Звичайно, стежимо і аналізуємо. Є багато додатків, де можна скачати і подивитися ігри, огляди матчів суперника. Думаю, єдиний плюс Бенфіки в тому, що у них йде чемпіонат, є офіційні зустрічі, а так наші шанси рівні", - розповів Пятов.