Арсенал купить Марі замість Матвієнка

Лондонський клуб домовився про трансфер захисника

26-річний іспанський захисник Фламенго Пабло Марі перейде в лондонський Арсенал цієї зими.

Про це повідомляє Goal.com.

Каноніри візьмуть футболіста в оренду з правом викупу його контракту наступного літа.

Домовленість щодо трансферу між клубами вже досягнута. Марі вилетів до Англії в минулу суботу для проходження медогляду, але вже в неділю повернувся до Бразилії, так як клуби не змогли домовитися щодо угоди.

Проте, переговори продовжилися і увінчалися успіхом. Фламенго дозволив Марі повернутися в Лондон для завершення трансферу.

Протягом кар'єри Марі виступав за Мальорку, Хімнастік з Таррагони, Манчестер Сіті, Жирону, Бреду і Депортіво. Іспанський футболіст перейшов у Фламенго з Манчестер Сіті влітку 2019-го року за €1,7 мільйони.

Всього провів за Фламенго 30 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Раніше Арсенал може підписати захисника Шахтаря і збірної України Миколу Матвієнка.