Шахтар програв Пролетеру у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29-го січня, донецький Шахтар на навчально-тренувальному зборі у Туреччині у контрольному матчі протистояв сербському Пролетеру.
Донецька команда грала експериментальним складом. Після сухого першого тайму Пролетер вийшов вперед на 49-ій хвилині. Цей гол став єдиним у зустрічі.
Вже завтра, 30 січня, Шахтар проведе наступний контрольний матч - зіграє з чеською командою Словацко.
Контрольний матч
29 січня
Шахтар - Пролетер 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 49 Радінович
Раніше, Арсенал купить Марі замість Матвієнка.
Нагадаємо, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.