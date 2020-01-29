Шахтар програв Пролетеру у контрольному матчі

Гірники зазнали поразки у спарингу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29-го січня, донецький Шахтар на навчально-тренувальному зборі у Туреччині у контрольному матчі протистояв сербському Пролетеру.

Донецька команда грала експериментальним складом. Після сухого першого тайму Пролетер вийшов вперед на 49-ій хвилині. Цей гол став єдиним у зустрічі.

Вже завтра, 30 січня, Шахтар проведе наступний контрольний матч - зіграє з чеською командою Словацко.

Контрольний матч

29 січня

Шахтар - Пролетер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 49 Радінович

Раніше, Арсенал купить Марі замість Матвієнка.

Нагадаємо, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.