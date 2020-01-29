Джерело - УАФ.
Система відеодопомоги арбітрам (VAR) вперше в українській Прем'єр-лізі буде використана на матчі 19-го туру Динамо – Ворскла.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
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"Після того як Динамо й Ворскла узгодили між собою, що їхня зустріч у 19-му турі відбудеться не 23 лютого, як планувалося спочатку, а 22-го, можна говорити про те, що саме цей матч стане першим, історичним поєдинком УПЛ, на якому буде застосовано систему VAR", - розповів перший віце-президент УАФ Олег Протасов.
Відзначимо, що вже 23 лютого VAR буде задіяна вже на матчі Шахтар – Десна.
Нагадаємо, ФІФА може змінити правила фіксації офсайду.