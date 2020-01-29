 Систему VAR використають в УПЛ у лютому | Футбол | Champion.com.ua
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Систему VAR використають в УПЛ у лютому

Сьогодні 20:14 190 0
На матчі Динамо – Ворскла застосують VAR
Систему VAR використають в УПЛ у лютому
#УАФ, #УПЛ

Джерело - УАФ.

Система відеодопомоги арбітрам (VAR) вперше в українській Прем'єр-лізі буде використана на матчі 19-го туру Динамо – Ворскла.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Актуально: VAR - технологія майбутнього?

"Після того як Динамо й Ворскла узгодили між собою, що їхня зустріч у 19-му турі відбудеться не 23 лютого, як планувалося спочатку, а 22-го, можна говорити про те, що саме цей матч стане першим, історичним поєдинком УПЛ, на якому буде застосовано систему VAR", - розповів перший віце-президент УАФ Олег Протасов.

Відзначимо, що вже 23 лютого VAR буде задіяна вже на матчі Шахтар – Десна.

Нагадаємо, ФІФА може змінити правила фіксації офсайду.

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