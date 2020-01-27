Карлос Самбрано близький до переходу у Бока Хуніорс

Київське Динамо і Бока Хуніорс домовилися про трансфер перуанського центрального захисника Карлоса Самбрано.

Про це повідомив аргентинський журналіст Хуан Карлос Ортехо.

Трансфер гравця аргентинському клубу буде коштувати 1,5 млн доларів.

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Джерела в аргентинському клубі заявили, що для завершення угоди Динамо необхідно вирішити питання із заборгованістю перед гравцем із зарплати в 3-4 місяці.

Раніше, Динамо заборгувало Самбрано зарплату за кілька місяців.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.