Зідан: Бажаю успіхів Луніну в оренді

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан стежить за всіма гравцями, які знаходяться в оренді.

Про це він заявив в інтерв'ю Marca.

"Я стежу за всіма футболістами Реала, які грають в оренді. Ми дуже хочемо, щоб у цих хлопців була ігрова практика.

Хочу побажати успіхів Луніну, Вальєхо, Себальос і Едегору. Мені дуже важливо знати, як вони грають", - сказав Зідан.