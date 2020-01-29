Зідан: Бажаю успіхів Луніну в оренді

Джерело - isport.ua.
Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан стежить за всіма гравцями, які знаходяться в оренді.
Про це він заявив в інтерв'ю Marca.
"Я стежу за всіма футболістами Реала, які грають в оренді. Ми дуже хочемо, щоб у цих хлопців була ігрова практика.
Хочу побажати успіхів Луніну, Вальєхо, Себальос і Едегору. Мені дуже важливо знати, як вони грають", - сказав Зідан.
У це трансферне вікно Андрій Лунін перебрався на правах оренди у Реал Ов'єдо.
Нагадаємо, в дебютному матчі за Ов'єдо проти Альмерії (0:2) Андрій Лунін пропустив курйозний гол через непорозуміння з новим партнером.