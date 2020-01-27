Марі, який був альтернативою Матвієнка, не пройшов медогляд в Арсеналі

Лондонці продовжують шукати центрального захисника

Іспанський захисник Фламенго Пабло Марі не пройшов медогляд в лондонському Арсеналі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Гравець вже відправився назад до Бразилії.

Переговори між Арсеналом і Фламенгом все ще тривають, але лондонці змушені шукати нового кандидата на місце в центрі оборони.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядав Пабло Марі як резервний варіант по трансферу Миколи Матвієнка. Лондонці звернулися до нього, тому що не могли домовитися з Шахтарем за деякими нюансам угоди.

Пабло Марі провів 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами. Він допоміг команді вперше з 1981 року виграти Кубок Лібертадорес. Крім того, іспанець разом з червоно-чорними став чемпіоном Бразилії, а також вийшов у фінал КЧМ-2020 року, де мінімально поступився Ліверпулю.

Нагадаємо, Арсенал оголосив умови трансферу Матвієнка.