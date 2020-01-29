Шахтар не відпустить Матвієнка в оренду

Гірники не хочуть продавати захисника за невелику суму

Донецький Шахтар не планує відпускати захисника Миколу Матвієнка в оренду.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Також гірники не хочуть продавати його за невелику суму.

Арсенал залагодив усі нюанси щодо трансферу Матвієнко в січні, але ще не прийняв остаточне рішення.

Була інформація, що Арсенал запропонував орендувати захисника Шахтаря Миколу Матвієнка за 5,3 млн євро з опцією обов'язкового викупу за 26 млн в кінці сезону.

Transfermarkt оцінив Матвієнко в 5 млн євро. Контракт - до літа 2021-го.

Нагадаємо, Арсенал оголосив умови трансферу Матвієнка.