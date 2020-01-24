Арсенал хоче викупити гравця

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко близький до переходу в лондонський Арсенал.

Про це повідомляє zbirna.com.

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Арсенал пропонує Шахтарю взяти футболіста в оренду до кінця сезону-2019/2020 за 4,5 млн фунтів стерлінгів і включити в угоду пункт про обов'язковий викуп контракту гравця за 22 млн фунтів влітку.

Відзначимо, що Матвієнко, у якого залишилося 18 місяців чинного контракту, двічі грав проти Ман Сіті в цьому сезоні Ліги чемпіонів, коли нинішній наставник канонірів Мікель Артета ще працював помічником Хосепа Гвардіоли.

Раніше, Шахтар вказав суму, за яку готовий продати Матвієнка в Арсенал.