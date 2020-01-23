"Рука Бога". Мбаппе у півфіналі Кубка французької ліги повторив витівку Марадони

У поєдинку півфіналу Кубка французької ліги ПСЖ обіграв Реймс з рахунком 3:0, вийшовши до фіналу турніру.

В одному з ігрових епізодів 21-річний французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе рукою відправив м'яч у ворота суперників. Гол не було зараховано, оскільки арбітр зафіксував офсайд.

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