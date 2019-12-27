ПСЖ готовий платити Мбаппе 32 млн на рік

Французький ПСЖ готовий запропонувати французькому нападнику Кіліану Мбаппе контракт на 5 років із зарплатнею у 32 млн євро на рік.

Про це повідомляє спортивний журналіст Нікола Шира у twitter.

Французький ПСЖ намагається завадити трансферу нападника Кіліана Мбаппе у мадридський Реал, і готовий робити все завгодно, для того щоб залишити талановитого форварда в клубі.

Контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до 2022 року, то ж парижани готові запропонувати 21-річному французу контракт на 5 років, з зарплатнею у 32 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні в активі Мбаппе 19 матчів, 18 голів та 9 асистів. Transfermarkt оцінює футболіста в 200 млн євро.

Нагадаємо, ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови.