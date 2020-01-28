Півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі

Гонсалес залишається у Бразилії

Джерело - Динамоманія.

Парагвайський півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес все ж не покине Сантос, кольори якого захищає на правах оренди, в це трансферне вікно.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Парагвайському півзахиснику доведеться виконати свій контракт з бразильцями до кінця, хоча раніше і керівництво Сантоса, і сам Гонсалес хотіли достроково перервати орендну угоду.

Нагадаємо, Гонсалеса хотіла підписати парагвайська Олімпія, але Динамо відмовилося від пропозиції цього клубу.

Раніше, президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо.