Президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інгульця міг би підсилити київське Динамо.

Про це сказав Олександр Поворознюк.

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"Нападник Інгульця Ніка Січінава розкрився у всій красі. Якщо київське Динамо захоче його купити, то думаю, що не прогадає. Чи продам його киянам? Нехай заплатять за нього мільйон, тоді відпущу", – сказав Поворознюка.

Нагадаємо, першу частину чемпіонату України серед команд Першої ліги Інгулець завершив на третьому місці, а Січінава – на першому рядку у реєстрі бомбардирів, забивши 13 голів.