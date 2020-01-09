Гонсалес: Динамо не дозволяє мені перейти в Олімпію

Джерело - sport.ua.
Київське Динамо блокує перехід півзахисника Сантоса Дерліса Гонсалеса до Олімпії.
Про це він заявив в інтерв'ю FOX sports.
"З Олімпією і Сантосом все вже домовлено. У Динамо знають, що я хочу перейти в Олімпію, але не дають на це згоди.
Я їду до Бразилії, але дуже сподіваюся до закриття трансферного вікна повернутися додому. Всі знають, де я хочу грати - в Олімпії", - зазначив Гонсалес.
Орендна угода між Динамо і Сантосом по Дерлісу розрахована до кінця сезону.
Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.
Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.