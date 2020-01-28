Баварія хоче підписати Лемара

Француз може продовжити кар'єру у Бундеслізі

Хавбек мадридського Атлетіко і національної збірної Франції Тома Лемар зацікавив мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє France Football.

Німецький клуб розглядає варіант з покупкою гравця взимку. Хавбек не проти змінити клуб, бо не має твердого місця в складі матрацників.

Француз входить також в сферу інтересів Арсеналу, Тоттенгема і Вулвергемптона.

У нинішньому сезоні Лемар провів 15 матчів в іспанській Ла-Лізі. Його контракт з Атлетіко розрахований до 30 червня 2023 року.

Раніше, Ольмо чотири рази відмовив Баварії.

Нагадаємо, Баварія знищила Шальке.