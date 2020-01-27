Ольмо чотири рази відмовив Баварії

Джерело - sportarena.com.
Іспанський нападник РБ Лейпциг Даніель Ольмо перед своїм переходом із загребського Динамо чотири рази відмовив мюнхенської Баварії.
Про це повідомляє Sportske Novosti.
Мюнхенці кілька разів дзвонили керівникам хорватського клубу з вимогою не підписувати контракт з Лейпцигом і почекати кращу пропозицію Баварії. В Динамо вирішили не порушувати домовленості з биками, оскільки переговори вже завершилися. Крім того, сам Ольмо наполягав на переході в Лейпциг.
Також Даніель не захотів переходити в Мілан, націлившись на Бундеслігу.
Даніель Ольмо перейшов в РБ Лейпциг із загребського Динамо за суму 30 мільйонів євро. Контракт іспанця розрахований до 2024 року.
Нагадаємо, Лейпциг підсилився вихованцем Барселони.