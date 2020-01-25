Баварія знищила Шальке в Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія в рамках 19-го туру Бундесліги розгромила Шальке з рахунком 5:0.

Рахунок вже на 6-й хвилині гри відкрив Роберт Левандовский, а в кінцівці першого тайму відзначився Томас Мюллер.

Після перерви мюнхенці не зменшили обертів і забили ще три голи: забивали Леон Горетцка, Тьяго Алькантара і Серж Гнабрі.

Баварія набрала 39 очок і максимально скоротила відставання від лідера чемпіонату РБ Лейпциг, який раніше програв Айнтрахту 0:2. Також мюнхенці обійшли Боруссію М, відсунувши їх на третю сходинку.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

19 тур

25 січня

Баварія - Шальке 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Левандовський, 2:0 - 45+2 Мюллер, 3:0 - 50 Горецка, 4:0 - Алькантара, 5:0 - 89 Гнабрі