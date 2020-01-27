Олексій Хахльов повернувся в Україну

Джерело - ФК Карпати.

Карпати підписали контракт з українським півзахисником Олексієм Хахльовим.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Угода із гравцем розрахована на 2,5 роки. За "левів" 20-річний футболіст виступатиме під 8-м номером.

Раніше хавбек належав Алавесу, але не провів за іспанську команду жодного матчу. Також, Хахльов - чемпіон світу в складі збірної України U-20.

Раніше, Карпати оголосили про трансфер грузинського захисника.

Нагадаємо, Карпати із 21 гравцем вирушили на збори у Туреччину.