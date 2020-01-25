Карпати із 21 гравцем вирушили на збори у Туреччину

Карпати відправились на турецькі збори

Сьогодні, 25 січня, Карпати вирушила до Туреччини на навчально-тренувальні збори, які триватимуть до 15-го лютого.

Спочатку команда буде розташовуватися у Сіде, а згодом перебереться у Белек.

Воротарі: Олег Кудрик, Валентин Горох;

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Захисники: Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халл, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива;

Півзахисники: Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях;

Нападники: Кірил Кіриленка, Гішам Лейоус, Жоао Діого Дженнінгс, Александру Бойчук.

Також з командою на збори вирушили захисник Андро Гіоргадзе та хавбек Олексій Хахльов.

Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.

Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.