Карпати із 21 гравцем вирушили на збори у Туреччину

Джерело - fckarpaty.com.
Сьогодні, 25 січня, Карпати вирушила до Туреччини на навчально-тренувальні збори, які триватимуть до 15-го лютого.
Спочатку команда буде розташовуватися у Сіде, а згодом перебереться у Белек.
Воротарі: Олег Кудрик, Валентин Горох;
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Захисники: Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халл, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива;
Півзахисники: Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях;
Нападники: Кірил Кіриленка, Гішам Лейоус, Жоао Діого Дженнінгс, Александру Бойчук.
Також з командою на збори вирушили захисник Андро Гіоргадзе та хавбек Олексій Хахльов.
Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.
Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.