Карпати оголосили про трансфер грузинського захисника

Андро Гіоргадзе став гравцем Карпат

Карпати підписали контракт із грузинським захисником Андро Гіоргадзе.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт із гравцем укладено на пів року з опцією продовження. Він виступатиме за команду під 30-им номером.

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Андро Гіоргадзе став першим гравцем, який приєднався до Карпат у зимове трансферне вікно. Перед тим через проблеми з фінансуванням клуб вже покинули дев’ятеро гравців.

Гравець вже має досвід виступів в УПЛ – з 2017 по 2019 рік він захищав кольори Ворскли, за яку зіграв 18 матчів в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Нагадаємо, Карпати із 21 гравцем вирушили на збори у Туреччину.