Карпати оголосили про трансфер грузинського захисника

Джерело - fckarpaty.com.
Карпати підписали контракт із грузинським захисником Андро Гіоргадзе.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт із гравцем укладено на пів року з опцією продовження. Він виступатиме за команду під 30-им номером.
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Андро Гіоргадзе став першим гравцем, який приєднався до Карпат у зимове трансферне вікно. Перед тим через проблеми з фінансуванням клуб вже покинули дев’ятеро гравців.
Гравець вже має досвід виступів в УПЛ – з 2017 по 2019 рік він захищав кольори Ворскли, за яку зіграв 18 матчів в елітному дивізіоні чемпіонату України.
Нагадаємо, Карпати із 21 гравцем вирушили на збори у Туреччину.