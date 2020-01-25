 Кучер: У Карпатах ситуація виявилася ще гіршою, ніж в Кайсеріспорі | Футбол | Champion.com.ua
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Кучер: У Карпатах ситуація виявилася ще гіршою, ніж в Кайсеріспорі

Сьогодні 10:40 109 0
Олександр Кучер прокоментував розірвання контракту із Карпатами
Кучер: У Карпатах ситуація виявилася ще гіршою, ніж в Кайсеріспорі
#Кучер, #Карпати, #УПЛ

Джерело - ua-football.com.

У львівських Карпатах велика проблема із фінансуванням.

Про це розповів екс-гравець львівського клубу Олександр Кучер.

"Команді не платили зарплату чотири місяці. Довелося оголосити бойкот, після спільного рішення ми відмовилися виходити на тренування. Зараз керівництво намагається погасити заборгованість. Видали по одній зарплаті. Хлопці живуть за свій рахунок в готелях, навіть ті, хто приїжджає на перегляд і збори. Ситуація нездорова. Я пішов, але деяка заборгованість переді мною залишилася.

Схожа ситуація була в Туреччині (в Кайсеріспорі). Коли закінчився контракт, прийняв запрошення Карпат. Але тут ситуація виявилася ще гіршою. Це спільне рішення про припинення співпраці - моє і клубу. Їм потрібно розвантажити бюджет, і мені про це сказали", - розповів Кучер.

Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.

Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.

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