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Мане пропустить три тижні через травму

Сьогодні 15:30 183 0
Садіо Мане може пропустити важливі матчі Ліверпуля
Мане пропустить три тижні через травму
#Ліверпуль, #Мане

Джерело - xsport.ua.

Нападник Ліверпуля Садіо Мане ризикує пропустити перший матч 1/8 Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Відновлення після травми, яку сенегалець отримав в матчі з Вулвергемптоном, займе близько трьох тижнів. Таким чином, вінгер не встигне набрати належні кондиції для участі в матчі проти мадридців, який відбудеться 18 лютого.

У поточному сезоні на рахунку Мане 31 матч за Ліверпуль у всіх турнірах. У них він забив 15 голів і зробив 11 асистів.

Нагадаємо, лідер Ліверпуля травмувався у матчі із Вулвергемптоном

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