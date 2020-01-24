Лідер Ліверпуля травмувався у матчі із Вулвергемптоном

Джерело - football24.uа.
Нападник Ліверпуля Садіо Мане отримав травму у матчі АПЛ із Вулвергемптоном.
Про це повідомляє Bein Sports
У нападника підозра на пошкодження підколінного сухожилля. Точний діагноз буде встановлений після ретельного медобстеження.
Відзначимо, що Мане покинув поле самостійно. Гравець обійняв Юргена Клоппа, а потім вирушив у роздягальню. Це може бути свідченням того, що заміна була здійснена більше через пересторогу і бажання не загострювати травму.
Нагадаємо, Ліверпуль з труднощами переміг Вулвергемптон в 24 турі АПЛ.