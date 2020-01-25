Родрігес: Був шокований від переводу в дубль

Нападник Динамо Жерсон Родрігес буде боротися, щоб грати в першій команді.

Про це сказав сам гравець.

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"Коли я дізнався про те, що переведений в дубль, я був шокований. Я подумав: Вау, я в другій команді. Це жахливо, але потім я зрозумів, що є в цьому і дещо позитивне. Я зрозумів одне - я не зламаюся. Я буду боротися з усіх сил і до останнього. Так би мовити, почав все з чистого аркуша",- сказав Родрігес.