Лєднєв підписав новий контракт із Динамо

Угоду підписано до червня 2024 року

Джерело - ФК Динамо.

Атакувальний півзахисник Богдан Лєднєв підписав нову угоду з київським Динамо.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Відповідно до нового контракту футболіст, який з літа 2018 року виступає на правах оренди за луганську Зорю, буде динамівцем ще чотири з половиною роки – до червня 2024-го.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Лєднєв провів у складі Зорі в усіх турнірах 21 матч (16 у рамках Прем’єр-ліги та 5 у кваліфікації Ліги Європи), в яких забив 10 м’ячів. За Динамо провів один матч, дебютувавши за біло-синіх 25 жовтня 2017 року у кубковому матчі проти Олександрії (3:2).

Раніше повідомлялося, що Родрігес тренується із дублем Динамо.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.