 Кучер та ще три гравці покинули Карпати | Футбол | Champion.com.ua
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Кучер та ще три гравці покинули Карпати

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Кучер та ще три гравці покинули Карпати
#Карпати, #УПЛ

Джерело - fckarpaty.com.

Карпати за взаємною згодою сторін припинили дію контрактів чотирьох футболістів.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Захисники Олександр Кучер, Олексій Ковтун та Сергій Вакуленко, а також хавбек Назар Вербний стали вільними агентами.

37-річний екс-захисник збірної України Олександр Кучер став гравцем "зелено-білих" на початку серпня 2019 року. Важка травма завадила досвідченому оборонцю повноцінно відіграти у першій половині сезону, він провів лише 4 матчі.

В свою чергу, Назар Вербний, дебютував у складі "левів" у 2016 році, за цей час зіграв у 49 матчах. Вакуленко допоміг Карпатам в 16 поєдинках, а Вербний відіграв вісім зустрічей.

Нагадаємо, Коломойський хоче отримати близько 25 млн доларів від продажу Карпат.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

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