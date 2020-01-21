Карпати продовжують покидати футболісти

Карпати за взаємною згодою сторін припинили дію контрактів чотирьох футболістів.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Захисники Олександр Кучер, Олексій Ковтун та Сергій Вакуленко, а також хавбек Назар Вербний стали вільними агентами.

37-річний екс-захисник збірної України Олександр Кучер став гравцем "зелено-білих" на початку серпня 2019 року. Важка травма завадила досвідченому оборонцю повноцінно відіграти у першій половині сезону, він провів лише 4 матчі.

В свою чергу, Назар Вербний, дебютував у складі "левів" у 2016 році, за цей час зіграв у 49 матчах. Вакуленко допоміг Карпатам в 16 поєдинках, а Вербний відіграв вісім зустрічей.

Нагадаємо, Коломойський хоче отримати близько 25 млн доларів від продажу Карпат.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.