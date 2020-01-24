Боруссія знищила Кельн у 19 турі Бундесліги

Господарі забили 5 голів у ворота гостей

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія переграла Кельн.

Вже у першій атаці господарі відкрили рахунок. На 29-ій хвилині Ройс подвоїв рахунок. На початку другої половини Санчо збільшив рахунок до 3:1. У середині тайму Ут один м’яч відіграв. Молодий норвежець Голанд повернув перевагу у три м’ячі своєї команди. А на 87-ій хвилині Голанд оформив дубль.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

19 тур, 24 січня

Боруссія Д - Кельн 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Геррейро, 2:0 - 29 Ройс, 3:0 - 48 Санчо, 3:1 - 65 Ут, 4:1 - 78 Голанд, 5:1 - 87 Голанд

Нагадаємо, захисник Реала перейшов у Баварію.

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