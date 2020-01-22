Захисник Реала перейшов у Баварію

Альваро Одріосола продовжить кар'єру у Баварії

Правий захисник Реала і збірної Іспанії Альваро Одріосола до кінця сезону буде виступати за Баварію на правах оренди.

Про це повідомив офіційний сайт німецького клубу.

"Ми впевнені, що Альваро Одріосола допоможе нашій команді. Задоволені, що знайшли такого фулбека", - розповів спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич.

Одріосола виступав за Реал з 2018 року, однак не зумів виграти конкуренцію в іншого захисника збірної Іспанії Дані Карвахаля.

Нагадаємо, Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря.

Раніше, Баварія знайшла заміну голкіперу Ноєру.