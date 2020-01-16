Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря

Джерело - UA-футбол.
Мюнхенська Баварія вступила у переговори з Шахтарем і за 25 млн євро бажає придбати захисника Додо.
Про це повідомляє Goal.
Втім, гірники хочуть отримати за бразильця не менше 30 млн євро.
Нагадаємо, що Шахтар купив Додо у Корітіби в січні 2018 роки за 2 млн євро. Спочатку бразилець в команді Паулу Фонсека закріпитися не зміг і через півроку відправився на сезон в оренду в португальську Віторію Гімарайнш.
Повернувшись з Португалії 21-літний хлопець зумів зарекомендувати себе перед Луїшем Каштру і в нинішньому сезоні виходив на поле в 17 матчах, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти.
Раніше, Баварія знайшла заміну голкіперу Ноєру.
Нагадаємо, Ноєр може покинути Баварію.