Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря

Додо може перебратися до Німеччини

Мюнхенська Баварія вступила у переговори з Шахтарем і за 25 млн євро бажає придбати захисника Додо.

Про це повідомляє Goal.

Втім, гірники хочуть отримати за бразильця не менше 30 млн євро.

Нагадаємо, що Шахтар купив Додо у Корітіби в січні 2018 роки за 2 млн євро. Спочатку бразилець в команді Паулу Фонсека закріпитися не зміг і через півроку відправився на сезон в оренду в португальську Віторію Гімарайнш.

Повернувшись з Португалії 21-літний хлопець зумів зарекомендувати себе перед Луїшем Каштру і в нинішньому сезоні виходив на поле в 17 матчах, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти.

Раніше, Баварія знайшла заміну голкіперу Ноєру.

Нагадаємо, Ноєр може покинути Баварію.