Поворознюк: Завдання Інгульця - вийти до фіналу Кубка України і там тріснути Динамо

Першоліговий Інгулець бажає знову вийти до фіналу Кубка України і у ньому переграти київське Динамо.

Про це президент клубу Олександр Поворознюк заявив в ефірі Petrove TV.

"Шахтар вже вилетів з Кубка України, тому наше завдання - вийти в фінал з Динамо і тріснути їх там.

Колись у Леніна запитали: Володимир Ілліч, ви підняли таку масу населення на революцію. Ви впевнені в тому, що виграєте? Знаєте, що він відповів? У нас іншого виходу немає. Ось і ми все одно виграємо Кубок України", - сказав Поворознюк.