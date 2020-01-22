Інгулець підписав екс-гравця збірної Хорватії

Бартулович перейшов до петрівського клубу

Джерело - ФК Інгулець.

Младен Бартулович підписав контракт з клубом Першої ліги Інгульцем.

Про це президент клубу Олександр Поворознюк заявив в інтерв'ю прес-службі.

"Я обіцяв, що без контракту з Бартуловичем додому не повернуся. Тож хочу повідомити – своєї обіцянки я дотримав, віднині Младен є повноправним членом нашої команди, нашої дружної сім’ї. Не скажу, що наші перемовини були легкими, можливо, – найскладнішими за увесь час існування клубу. Однак ми зуміли дійти згоди, знайти рішення, що влаштувало б обидві сторони", - зазначив Поворознюк.

Першу частину сезону Младен відіграв в чемпіонаті Першої ліги за Волинь, взявши участь в 16 матчах і забивши тричі.

Раніше в чемпіонаті України Бартулович виступав за Дніпро, Кривбас, Ворсклу, Карпати і Арсенал.

Нагадаємо, Інгулець підписав екс-півзахисника СК Дніпро-1.