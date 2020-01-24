Лідер Мілана хоче перебратися до ПСЖ

Пакета має намір відправитися до Парижу

Бразильський вінгер Мілана Лукас Пакета намір приєднатися до ПСЖ.

Про це повідомляє Football Italia.

Футболіст попросив не включати його в заявку на найближчий матч Серії А проти Брешії через мікротравми, однак його прохання пов'язують з бажанням змінити клубну прописку. У Пакети хороші відносини зі спортивним директором парижан Леонардо, який свого часу і запросив бразильця в Європу, працюючи в Італії.

Однак, трансфер все ж може не відбутися, тому що ПСЖ не готовий платити необхідну Мілану суму за гравця. Парижани готові віддати 22 мільйонів євро, тоді як "Мілан" має намір виручити за нього 35 мільйонів євро, які були виплачені Фламенго в 2019 році. Таким чином Пакета швидше за все залишиться в Мілані до кінця поточного сезону.

Раніше, Пйонтек може перейти у Тоттенгем.

Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Удінезе у 20-му турі Серії А.