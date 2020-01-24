 Лідер Мілана хоче перебратися до ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна - Мугуруса: анонс і прогноз матчу 3 кола Australian Open
Сьогодні 21:24 1005
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола Australian Open. LIVE
Сьогодні 21:24 1391 1
Динамо програло Хайдуку у контрольному матчі
Сьогодні 18:53 1248
Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці
Сьогодні 16:48 1349
Бій Постола і Раміреса відбудеться у США
Сьогодні 16:10 380
Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE
Сьогодні 14:25 3500
УПЛ змінить календар заради збірної України
Сьогодні 14:19 431
Динамо поверне Родрігеса у Японію
Сьогодні 13:45 2380
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
Сьогодні 11:33 4092
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя
Сьогодні 11:11 5213
Блоги
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:48 857
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:38 1211
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:10 2488
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:24 3496
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:11 5212
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:47 585
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1 Valeriy Ruchka
Вчора 23:06 259
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував Valeriy Ruchka
Вчора 22:20 941
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 14:02 422
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою Valeriy Ruchka
Вчора 10:13 356
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:25 Футбол Лідер Мілана хоче перебратися до ПСЖ 118
22:10 Футбол П'яного екс-гравця Ліверпуля прибрали з телеефіру 529
21:55 Футбол Півзахисник Шахтаря через травму пропустить кілька місяців 287 1
21:41 Баскетбол Запоріжжя здійснило камбек у матчі з аутсайдером Суперліги 115
21:26 Гандбол Збірна Хорватії вийшла до фіналу чемпіонату Європи 204
21:24 Пряма трансляція Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола Australian Open. LIVE 1391 1
21:24 Теніс Світоліна - Мугуруса: анонс і прогноз матчу 3 кола Australian Open 1005
21:12 Футбол Поворознюк: Завдання Інгульця - вийти до фіналу Кубка України і там тріснути Динамо 329 1
20:56 Баскетбол Одеса переграла Київ-Баскет, Прометей вирвав перемогу у дербі з Дніпром у Суперлізі 179
20:40 Футбол Олександрія - Македонія Гьорче Петров 5:0. Відео голів 147
20:25 Футбол Селезньов забив у четвертому матчі чемпіонату поспіль 903
20:10 Футбол Михайличенко: Провели дуже хороший і корисний спаринг із Хайдуком 474
19:56 Баскетбол Хімік вдома програв Черкаським Мавпам у Суперлізі 149
19:40 Біатлон Стали відомі склади збірної України на естафети у Поклюці 1787
19:25 Футбол Десна переграла Нефтчі у контрольному матчі 339
19:09 Біатлон Дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці 538
18:53 Футбол Динамо програло Хайдуку у контрольному матчі 1248
18:44 Футбол Бущан без проблем відбив пенальті гравця Хайдука 632
18:32 Футбол СК Дніпро-1 програв сербській команді у контрольному матчі 336
18:18 Футбол Олександрія розгромила клуб з Північної Македонії у контрольному матчі 189
18:10 Футбол Захисник Олександрії отримав травму і залишив тренувальний табір 258
17:54 Футбол Маріуполь зіграв внічию з Динамо-Брест у контрольному матчі 343
17:40 Футбол Саленко: Бєсєдін може закінчити з футболом 1216
17:24 Футбол Президент Руху зареєстрував проект КП Карпати у Львівській раді 428
17:06 Футбол Динамо підписало новий контракт з голкіпером 408

Лідер Мілана хоче перебратися до ПСЖ

Сьогодні 22:25 118 0
Пакета має намір відправитися до Парижу
Лідер Мілана хоче перебратися до ПСЖ
#Мілан, #ПСЖ

Джерело - xsport.ua.

Бразильський вінгер Мілана Лукас Пакета намір приєднатися до ПСЖ.

Про це повідомляє Football Italia.

Футболіст попросив не включати його в заявку на найближчий матч Серії А проти Брешії через мікротравми, однак його прохання пов'язують з бажанням змінити клубну прописку. У Пакети хороші відносини зі спортивним директором парижан Леонардо, який свого часу і запросив бразильця в Європу, працюючи в Італії.

Однак, трансфер все ж може не відбутися, тому що ПСЖ не готовий платити необхідну Мілану суму за гравця. Парижани готові віддати 22 мільйонів євро, тоді як "Мілан" має намір виручити за нього 35 мільйонів євро, які були виплачені Фламенго в 2019 році. Таким чином Пакета швидше за все залишиться в Мілані до кінця поточного сезону.

Раніше, Пйонтек може перейти у Тоттенгем.

Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Удінезе у 20-му турі Серії А.

Коментарі ()